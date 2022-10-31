Снег, дождь, ветер: на Южном Урале продолжит бушевать непогода

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, 1 ноября в отдельных районах Южного Урала ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на юго-западе до сильных, в отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог гололедица, в горах местами сильная, местами порывы ветра до 18 метров в секунду.

В экстренных ведомствах предупреждают, что в связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.

Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Октябрь 31, Виктор Елисеев

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