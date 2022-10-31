Мэрия Челябинска готова отдать за главный ледовый городок 10 миллионов рублей

Власти Челябинска объявили о конкурсе на возведение ледового городка на главной площади города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», извещение о приёме заявок на участие в конкурсе по определению подрядчика строительства и содержания ледвого городка «Ледяной аквирум» на площади Революции в конце минувшей недели было опубликовано на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена работ составит 10 миллионов рублей. Победитель должен сдать объект до 22 декабря. За содержанием городка подрядная организация будет следить до конца февраля 2023 года.

«Фигуры должны быть объемные, соразмерные и пропорциональные, – говорится в техническом задании. – Поверхности фигур и композиций должны быть сглаженных форм, без острых краев, с ограждениями и бордюрами, лазы должны быть достаточных размеров; конструкции ледовых горок должны сочетать в себе лед и дерево, с безопасными ступенями и поручнями, а также бортиками вдоль всего ската; деревянные элементы, используемые при изготовлении горок, не должны иметь трещин, сколов и заусенец, их соединения и крепления должны быть надежными и безопасными, без выступающих гвоздей и шурупов».

Помимо создания ледяных фигур, подрядчику предстоит установить туалеты, смонтировать подсветку скульптур, обеспечить охрану городка.

Также победителю аукциона предстоит поддерживать ледяные фигуры и горки в нормативном состоянии.

﻿﻿﻿﻿Прием заявок от потенциальных участников продлится до 7 ноября. Итоги торгов подведут 9 ноября.

Напомним, в прошлом году ледовый городок обошёлся властям в 8,5 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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