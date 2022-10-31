У экс-главы Южного Урала арестовали имущество почти на миллиард рублей

Суд наложил арест на имущество бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник».

«Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу в пределах размера заявленных требований (930 миллионов 513 тысяч 35 рублей 34 копейки), за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии со стетьёй 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание», – говорится в судебном определении от 28 октября текущего года.

Напомним, с требованием привлечь экс-губернатора и его сына Александра (признан банкротом) к субсидиарной ответственности в сентябре выступили кредиторы и конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка.

О ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Челябинск, Виктор Елисеев

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