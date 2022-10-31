Россияне отказываются от кафе, ресторанов и премиальных брендов

Ради экономии в России переходят на домашнее питание и доступные продукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фактором, наиболее мотивирующим к покупке продуктов в России, является ценовая доступность товара. Об этом свидетельствуют недавние исследования «NielsenIQ Россия», пишет телеграм-канал компании.

Так, именно доступность, натуральность и известность сейчас особенно важны для покупателя, отмечают аналитики. На четвёртом месте идёт питательность. А вот премиальность брендов оказалось на последнем месте по степени влияния из списка 30 характеристик.

Кроме того, на фоне сокращения трат приготовление еды дома и отказ от заказа готовой еды оказались в топе стратегий экономии в разных странах мира. Например, перейти на домашнюю пищу, отказавшись ради экономии от посещения кафе и ресторанов, готовы 65% жителей России (больше, чем в любой другой из исследовавшихся стран).

По 49% россиян для сокращения трат согласны не заказывать готовую еду (больше – только в Бразилии, 53%, и во Франции, 50%) и переключиться на более дешёвые бренды (больше – только в Бразилии, 50%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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