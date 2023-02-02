2 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

02.02.2023, четверг
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10:30 Челябинск – Открытие цикла семинаров для студентов «Цифровая крепость: пять шагов к информационной безопасности» (Уральский региональный колледж, ул. Комаровского, 9а, первый этаж, ком. 101)
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11:00 Челябинск – Мастер-классы и неофициальные соревнования в мастерстве с участием студентов Петрозаводского техникума городского хозяйства республики Карелия (Южно-Уральский государственный технический колледж, ул. Горького, 15)
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13:00 Челябинск – Акция «Во имя жизни», приуроченная к Международному дню борьбы против рака, которая пройдет при поддержке БК «Челбаскет» (ГКБ №8, ул. Горького, 18)
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14:00 Челябинск – Торжественное открытие федерального выставочного проекта «Сталинград – история Победы», посвященного 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы (мультимедийный парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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16:00 Челябинск – Торжественное открытие гастролей интерактивного музея «В Тишине» – первого и единственного в России музея, который служит проводником в мир глухих и слабослышащих людей (Выставочный зал Союза художников России, ул. Цвиллинга, 34)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию на воде (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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19:00 Челябинск – Концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Владимира Спивакова (Концертныйзала им. С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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19:00 Челябинск – Первый в 2023 году выпуск устного журнала «Язык Эйнштейна» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу)
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