Главу СКР заинтересовала история со счетами, выставленными «упрямым» сиротам в Чесме

Москва потребовала отчета после рассказа чесменских сирот о счетах на десятки тысяч, выставленных им чиновниками.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения Петру Решетникову представить доклад по установленным обстоятельствам в рамках расследования уголовных дел по факту бездействия органов местного самоуправления при предоставлении жилья детям-сиротам в Чесменском районе.

Напомним, ранее стало известно о выдаче детям-сиротам в Чесме квартир, в которых невозможно жить. Помещения были расположены в летних домиках, которые попытались утеплить с помощью минеральной ваты и картонных коробок из-под сока. В первую же зиму дома промерзли чуть не насквозь.

Взаимопонимания по этому вопросу у местных властей сироты не нашли и обратились за помощью к общественникам, после чего к ситуации подключился Следственный комитет России.

Однако администрация Чесменского района продолжает упорствовать. И, несмотря на возбуждение очередного уголовного дела, решила, судя по всему, усугубить ситуацию. После того как в районе начались проверки правоохранителей, пользователям жилья – сиротам – внезапно выставили баснословные счета за все время пользования ненормативными помещениями – примерно по 30 тысяч рублей каждому. Причем в этих «квартирах» большинство сирот так и не начали жить из-за их непригодности.

Вчера, 2 февраля, о новом «ходе» чесменских чиновников рассказали в прессе. На публикации отреагировали в центральном аппарате Следственного комитета России. «В ряде средств массовой информации сообщалось о незаконных действиях ответственных лиц при выставлении счетов указанной категории граждан за коммунальные услуги. Следственными органами СК России совместно с надзорным органом и администрацией приняты меры по отмене взысканий», – заявили в СКР.

Кроме того, в производстве следственных органов находится уголовное дело в связи с бездействием должностных лиц органов местного самоуправления по приведению домов для детей-сирот в нормативное техническое состояние.

Глава СКР поручил следователям установить конкретных чиновников, ответственных за нарушение прав сирот, и принять меры к их скорейшему восстановлению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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