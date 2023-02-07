Глава Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу о загрязнении челябинского воздуха

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о загрязнении воздуха в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Новосмолинском карьере, принадлежащем семье депутата Законодательного собрания Челябинской области от партии «Единая Россия» Юрия Карликанова.

В январе текущего года в Следственном комитете России уже заинтересовались пылью из карьера, оседающей на участках челябинских садоводов.

Тогда Следственное управления СКР по Челябинской области по жалобам горожан начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Ахмеду Асхабову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Но ситуация не изменилась, а по некоторым данным даже ухудшилась.

«В социальной сети сообщается о продолжающемся загрязнении воздуха пылью в результате работы Новосмолинского карьера. Мелкие твердые частицы оседают в радиусе нескольких километров в ряде садовых товариществ в городе Челябинске. Вредные выбросы опасны для здоровья граждан, загрязняют воздух, почву, воду, а также уничтожают урожай. Сообщается, что, несмотря на приостановление надзорными органами действия разрешения на проводимые работы, неправомерная деятельность не прекращена, а загрязнение окружающей среды усиливается, – сообщили сегодня в СК РФ. – В СУ СК России по Челябинской области по результатам проверки, поставленной на контроль Председателем СК России, возбуждено уголовное дело по ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а также о результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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