«Трактор» едва не упустил победу в матче с «Сибирью»

Челябинский «Трактор» упустил победу в основное время, но победил «Сибирь» из Новосибирска в серии буллитов – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало встречи в Новосибирске явно осталось за гостями.

На 7-й минуте матча защитник «черно-белых» Роб Хэмилтон воспользовался тем, что один из игроков соперника потерял клюшку, сначала уложив его на лед, а затем послав шайбу в ворота «Сибири» – 1:0 в пользу челябинцев.

На 24-й минуте встречи Никита Тертышный после паса Владимира Ткачева удвоил преимущество «Трактора» – 2:0. Правда, через три минуты Тейлор Бек сократил отставание – 1:2. Но на 37-й минуте Петр Хохряков вновь увеличил отрыв – 3:1.

В третьем периоде хозяева активизировались. И на 50-й минуте встречи Валентин Пьянов сократил отставание – 3:2. На 57-й минуте Максим Шабанов забрасывает четвертую шайбу челябинцев – 4:2. Но концовка третьего периода остается за сибиряками.

На 58-й минуте «Сибирь» реализует большинство – 3:4. А за 18 секунд до сирены Тревор Мерфи сравнивает счет, переводя игру в овертайм – 4:4.

Впрочем, в дополнительное время сильнейшего определить не удалось. Выяснять отношения пришлось в серии буллитов, где удача сопутствовала гостям. Итог – 5:4 в пользу «Трактора», сохраняющего шансы на выход в плей-офф. В свою очередь, «Сибирь», завоевав одно очко, становится первым клубом Восточной конференции, оформившим выход в плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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