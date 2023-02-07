«Магнитка» с трудом обыграла СКА

Магнитогорский «Металлург» дома удержал победу, обыгрывая питерский СКА 3:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет открыли хозяева на 11-й минуте встречи после розыгрыша Григория Дронова и Андрея Чибисова – 1:0.

Через две минуты Семен Кошелев удваивает отрыв – 2:0. До конца периода цифры на табло не меняются.

Во втором игровом отрезке через минуту с небольшим после первого вбрасывания Филипп Майе с подачи Николая Голдобина и Егора Яковлева увеличивает преимущество до трех шайб. И до конца периода у питерских армейцев так и не получается распаковать ворота хозяев.

Зато в заключительной двадцатиминутке гости заставили изрядно поволноваться магнитогорских болельщиков. На 43-й минуте встречи Марат Хайруллин после паса Александра Никишина забрасывает первую шайбу в ворота «Магнитки». А через три минуты Игорь Ожиганов доводит отставание до минимума – 2:3. Но на большее гостей не хватает.

Итог – 3:2 в пользу магнитогорцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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