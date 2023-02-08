Челябинская филармония пять лет пытается купить дорогую иномарку. Начальная цена выросла втрое

Челябинская филармония воспылала неугасимой любовью к японским авто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, внимание активистов привлекли объявления о закупках элитных иномарок для подконтрольного областному минкульту учреждения.

С 2017 по 2023 год Челябинская филармония сделала три попытки приобрести дорогостоящие автомобили, и каждый раз стоимость лота только росла. Общественники требуют от министерства культуры области дать пояснения по ситуации и ответить на вопросы: какие из трех закупок были осуществлены и, в случае если аукционы состоялись,­­­ с какой целью государственному учреждению потребовались элитные транспортные средства?

Предметом особого внимания Челябинской филармонии, по данным экспертов общественной организации, с 2017 ода. является автомобиль Toyota Camry. Учреждение трижды пыталось приобрести иномарку: в 2017 году – за 1,7 миллиона рублей, в 2021 – за 2,5 миллиона рублей, и в конце 2022 года – прямо под Новый год филармония объявила аукцион на покупку авто уже за 5 миллионов рублей.

За эти деньги машина должна быть белого либо перламутрового цвета с хромированными молдингами, кожаными сиденьями и рулем, беспроводным зарядным устройством, аудиосистемой с девятью динамиками, ионизатором воздуха, климат-контролем, датчиком дождя и пакетом «Зимний комфорт». Это лишь малая часть строгих требований культурного учреждения к транспортному средству. Также один из пунктов технического задания заказчика гласит: «Товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска».

«У нас много вопросов: если в 2017 и в 2021 годах филармония приобретала автомобили, то зачем сейчас понадобился очередной? А если машины так и не были куплены, то почему сейчас, не в самое простое время, появилась необходимость в баснословных тратах, по стоимости кратно превышающих предыдущие?» – недоумевают активисты.

Общественники отмечают: несмотря на то что проведение закупок дорогого транспорта планировалось на внебюджетные средства, в этой истории ключевое значение имеет вопрос необоснованных завышенных трат и так называемой неуместной роскоши в сложное время. Примечательно, что указание в требованиях к объекту закупки конкретных опций, как, например, условия о конкретной системе бесключевого доступа Smart Entry, свидетельствует об ограничении заказчиком условий о конкуренции и нивелировании требования об эквиваленте, что недопустимо.

Кроме того, закон гласит, что «доходы от приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано». Сомнительно, что формирование элитного автопарка с пакетом дополнительных опций является фактором, крайне необходимым для функционирования филармонии, подчеркивают челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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