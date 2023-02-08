В Челябинской области рабочий депо сорвался с высоты

Сотрудник депо попал в больницу после падения с высоты в железнодорожном депо на Южном Урале.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, инцидент произошел сегодня, 8 февраля, в сервисном локомотивном депо Таганай.
«Железнодорожник в ходе осмотра локомотива в цехе предприятия упал с большой высоты, – рассказали представители силового ведомства. – Потерпевший с серьезными травмами госпитализирован в больницу».
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте устанавливаются все обстоятельства происшествия. Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия
Челябинск, Виктор Елисеев
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