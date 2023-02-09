Потребительские кредиты чаще всего проходят через реструктуризацию в Челябинской области

Южноуральцы реструктурировали кредиты на семь миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделение по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ РФ, с 1 марта по 31 декабря 2022 года банки реструктурировали жителям и индивидуальным предпринимателям Челябинской области 21 тысячу кредитов на сумму порядка семи миллиардов рублей.

Большинство реструктуризаций прошло по собственным программам банков – 19 тысяч кредитов на шесть миллиардов рублей. Остальные – в рамках федерального закона о кредитных каникулах.

«Зачастую клиенты кредитных организаций в своих обращениях указывали именно отсрочку платежей. Также заявления касались снижения размера процентных ставок или размера ежемесячных платежей», – уточняет Наталья Кузьмина, заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Чаще всего жители Челябинской области обращались за изменениями условий по договорам потребительского кредитования, на втором месте по количеству обращений – ипотека, на третьем – автокредиты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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