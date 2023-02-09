Дело о побоище в челябинской школе взяли на контроль в СК РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту побоища в челябинской школе.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 8 февраля в микрорайоне Парковый. Группа подростков ворвалась в холл учебного заведения и начала избивать двух школьников, прибежавших туда за мгновение до этого. У одного из участников разборки в руках был молоток, другой был вооружен пистолетом, еще у одного – бита.

После инцидента госпитализировали двух подростков.

При этом сотрудники школы в инцидент вмешиваться не стали, остановить жесткую разборку пытался только мужчина, зашедший в школу за своим ребенком.

Через несколько часов после драки всех нападавших задержали.

«В Челябинской области 8 февраля на территории одной из школ областного центра произошла драка на почве бытового конфликта между группами подростков.

В лечебное учреждение с побоями обратились трое потерпевших, которым оказана необходимая медицинская помощь.

Следственными органами СУ СК России по Челябинской области трое несовершеннолетних местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 18-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования, в рамках которого установить все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в СК РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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