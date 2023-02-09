В Челябинской области требуют отменить решение о переходе бюджета Миасса под контроль «аудиторов Текслера»

Южноуральцы выступили против слияния контрольно-счетных палат Миасса и региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном отделении партии «Яблоко», региональный совет организации обратился к губернатору и миасским депутатам с заявлением о недопустимости ликвидации местного самоуправления в Челябинской области.

Поводом для обращения послужило решение парламента Миасса передать функции муниципального аудита контрольно-счетной палате Челябинской области.

Напомним, 30 января в Миассе состоялось подписание соглашения между собранием депутатов городского округа и КСП региона о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на областной уровень. Это первый подобный случай в регионе.

Такая возможность по передаче полномочий предусмотрена законодательством РФ. При этом с подобной инициативой могут выступить депутаты представительного органа муниципалитета.

Распространяться о причинах подобного решения не стали. Однако один из крупнейших городов Челябинской области остается одним из наиболее проблемных муниципалитетов региона. Так, в конце минувшего года обострилось противостояние между мэром Григорием Тонких и городским собранием депутатов. В итоге отношения между исполнительным и представительным органами власти настолько накалились, что парламентарии отказались рассматривать подготовленный чиновниками проект бюджета на 2023 и планируемые 2024-2025 годы. В ситуацию пришлось вмешиваться региональному правительству.

Есть претензии к городским властям и у аудиторов. Так, в 2020 году региональная КСП упрекнула мэрию Миасса в том, муниципальные чиновники не устранили нарушения, выявленные в ходе проверки еще в 2018 году.

Но авторы обращения считают, что подписание соглашения – лишь первый этап «пилотного проекта» по ликвидации муниципальных контрольно-счетных органов.

«Без каких-либо публичных слушаний или иного учета общественного мнения местные депутаты просто ликвидировали один из органов местного самоуправления, передав его функции региону», – заявляют представители оппозиции. Между тем, изменение структуры органов местного самоуправления требует обязательного вынесения такого предложения на публичные слушания.

Кроме того, решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления должно вступать в силу только по истечению срока полномочий принявшего его состава парламента.

Но, хотя срок полномочий Собрания депутатов Миасса еще не истек, оно уже вступило в силу.

В своем обращении южноуральцы требуют отменить принятое решение, а также прекратить реализацию «пилотного проекта» без учета мнения жителей области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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