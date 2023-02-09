В Челябинске требуют восстановить деятельность рабочей группы по вопросам окружающей среды

Челябинцы требуют восстановить деятельность рабочей группы по вопросам окружающей среды. Соответствующее обращение направлено главе города Наталье Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о создании группы был поднять после первой встречи ВРИО главы города Владимира Елистратова с широкой общественностью в декабре 2018 года. Разговор получился неудачным: челябинцы не захотели слушать про Париж и верить, что экологическая ситуация в городе улучшилась.

Поскольку экологические проблемы обострились до предела, чиновник согласился продолжить общение с горожанами, но «не в таком формате». Так и возникла идея создать рабочую группу. Состав не могли утвердить в течение двух месяцев. И только накануне конкурса на пост главы Челябинска (он состоится 22 февраля 2019 года) Владимир Елистратов подписал распоряжение о создании группы. В ее состав вошли 12 человек: сам Елистратов, два его подчиненных, два представителя Минэкологии, по одному представителю от Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и четыре общественника (сначала речь шла о восьми представителях общественности).

Первое заседание группы провели в середине марта 2019 года – за неделю до отставки губернатора Дубровского. Тогда чиновники запретили вести трансляцию встречи. После отставки Елистратова в мэрии о рабочей группе забыли.

В августе 2019 общественники потребовали работу возобновить. На то, чтобы новая градоначальница Наталья Котова, к ним прислушалась, понадобилось еще несколько месяцев. Наконец, в середине января 2020 года глава города сообщила: «Приняла решение возобновить регулярные заседания рабочей группы по вопросам экологии при администрации города».

Но тут грянула пандемия коронавируса. Иными словами, с момента создания группа собиралась всего один раз.

Между тем, экологических проблем в Челябинске меньше не стало. Поэтому вопрос подняли вновь.

«Вот уже вторую неделю подряд город накрывает страшный смог вредных выбросов. Люди буквально задыхаются, состояние здоровья ухудшается, особенно негативные последствия ощущают дети, но прогноз по НМУ говорит о том, что этот кошмар может затянуться надолго, – написал в своем обращении к Котовой член рабочей группы Андрей Костенко. – Люди взывают о помощи, но в ответ им тишина, какие меры могут и будут предприняты никто не сообщает.

Меж тем, имеется положительный опыт взаимодействия в таких условиях власти, бизнеса и горожан на площадке Рабочей группы по вопросам окружающей среды на территории города Челябинска, руководителем которой вы являетесь.

Напомню, что поводом для создания этой группы был аналогичный затяжной смог в декабре 2018 года и тогда удалось договориться, наметить пути решения этой проблемы и в последующие годы избегать продолжительных проблем с вредными выбросами в атмосфере.

Считаю целесообразным возобновить деятельность Рабочей группы, использовать наработанную схему Рабочей группы и в данный момент. Это позволит понять, где система опять даёт сбой, составить план по исправлению и успокоить горожан.

В связи с этим, предлагаю вам в ближайшее время собрать открытое заседание Рабочей группы с обязательным участием не только постоянных членов, но и представителей промышленных предприятий, журналистов и горожан».

Обращение было отправлено в мэрию накануне. Реакции пока не последовало.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»