«Трактор» едва не упустил победу в поединке с минским «Динамо»

Челябинский «Трактор» на домашней арене обыграл «Динамо» из Минска – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч в Челябинске разворачивался по сценарию, в чем-то похожем на предыдущую игру «черно-белых» в Новосибирске: челябинцы наколотили в ворота минчан четыре шайбы, но едва не упустили победу. Правда, на сей раз команды все решили в основное время.

На 12-й минуте встречи Сергей Калинин с подачи Кирилла Капустина и Петра Хохрякова выводит хозяев вперед – 1:0. В конце первого периода, на 19-й минуте, Теэму Пулккинен с помощью Максима Шабанова и Алексея Бывальцева удваивает преимущество «Трактора» – 2:0.

Продолжают хозяева давить и во второй двадцатиминутке. На 27-й минуте матча Кирилл Капустин после распасовки Сергея Телегина и Сергея Калинина делает счет 3:0.

Но на 32-й минуте Брэндон Козун с передач Седрика Пакетта и Джозефа Душака размачивает счет 1:3. А спустя две минуты Райан Спунер с подачи Джозефа Душака и Брэндона Козуна сокращает разрыв до минимума – 2:3. И все-таки уходят челябинцы на перерыв при достаточно комфортном счете: на 36-й минуте встречи Максим Шабанов замыкает розыгрыш Владимира Ткачева и Альберта Яруллина – 4:2.

На смену голевому второму периоду приходит весьма сдержанный третий. Хоккеисты обоих клубов осторожничают, челябинцы явно играют на удержание счета. И все-таки меньше чем за три минуты до финальной сирены Джозеф Душак с подачи Дмитрия Коробова и Ника Меркли забрасывает третью шайбу в ворота «Трактора» – 3:4. Но еще на одну шайбу у гостей не хватает ни времени, ни сил.

Итог – челябинцы одерживают победу с минимальным разрывом – 4:3, сохраняя мизерные шансы на выход в плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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