«Металлург» проиграл «Витязю» в овертайме

Магнитогорский «Металлург» упустил победу над подмосковным «Витязем» – 4:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче в Магнитогорске открыли гости. На 7-й минуте встречи Степан Старков с подачи Жереми Руа и Владислава Кары выводит подмосковный клуб вперед – 1:0.

Однако уже через минуту Павел Акользин после паса Михаила Фисенко восстанавливает равновесие.

На 24-й минуте уже хозяева выходят вперед после удара Андрея Чибисова – 2:1. На 28-й минуте матча уже гости сравнивают счет: ворота «Металлурга» поражает Кирилл Рассказов с подачи Степана Старкова – 2:2.

На 33-й минуте Павел Акользин делает дубль, вновь выводя хозяев вперед – 3:2. Но уже на 34-й минуте Скотт Уилсон восстанавливает равновесие – 3:3. А еще через 50 секунд Тайлер Граовац выводит «Витязь» вперед – 4:3.

Третий период держал магнитогорских болельщиков в напряжении почти до самого конца. Лишь за 15 секунд до сирены Брендан Лайпсик с подачи Дениса Зернова сравнивает счет – 4:4 – и переводит игру в овертайм.

Впрочем, в дополнительное время команды играли недолго: через 40 секунд после вбрасывания Владимир Галузин ставит победную точку в матче – 4:5, магнитогорский «Металлург» терпит поражение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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