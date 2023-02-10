Участника драки в челябинской школе отправили под домашний арест

В Челябинске суд избрал меру пресечения единственному совершеннолетнему участнику драки вооруженных подростков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 10 февраля, Курчатовский районный суд Челябинска избрал в качестве меры пресечения 18-летнему молодому человеку домашний арест.

Напомним, инцидент произошел 8 февраля в микрорайоне Парковый. Группа подростков ворвалась в холл учебного заведения и начала избивать двух школьников, прибежавших туда за мгновение до этого. У одного из участников разборки в руках был молоток, другой был вооружен пистолетом, еще у одного – бита.

После инцидента госпитализировали трех подростков.

При этом сотрудники школы в инцидент вмешиваться не стали, остановить жесткую разборку пытался только мужчина, зашедший в школу за своим ребенком.

Через несколько часов после драки всех нападавших задержали. Ими оказались трое подростков 14-17 лет и 18-летний парень. Несовершеннолетние челябинцы пока имеют статус подозреваемых. Совершеннолетнему участнику разборки уже предъявили обвинение в хулиганстве.

Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, разрешив прогулки один час в сутки на расстоянии до 500 метров от дома. Ему запрещено покидать квартиру без разрешения следователя, общаться с другими фигурантами уголовного дела, пользоваться интернетом и телефоном.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»