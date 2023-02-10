В февральские праздники горнолыжные «экспрессы» на Южном Урале изменят график

Южноуральцев предупредили об изменении графика движения пригородных поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания», в связи с дополнительными днями отдыха 23 и 24 февраля изменится расписание пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге: будут изменены дни курсирования и назначены дополнительные рейсы горнолыжным «экспрессам».

В Челябинской области 23 и 24 февраля назначены дополнительные рейсы поездов на направлении Челябинск – Миасс в рамках мультимодального маршрута Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина». Поезд № 7001 из Челябинска будет отправляться в 08:35, обратный рейс № 7002 из Миасса – в 17:18. Таким образом, поезд будет курсировать ежедневно с 23 по 26 февраля.

Также ежедневно, с 23 по 26 февраля, электропоезд «Ласточка» будет курсировать по маршруту Челябинск – Новоабзаково (ГЛК «Абзаково»). Электропоезд будет отправляться с пригородного вокзала в 06:30, прибывать в Новоабзаково в 11:59. Обратный рейс со станции Новоабзаково будет уходить в 16:10, прибывать в Челябинск в 21:43. Предусмотрены остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы, Магнитогорск и Ташбулатово.

Изменены дни курсирования пригородного поезда №6047 сообщением Челябинск – Златоуст (отправление в 18:20). Поезд назначен 22 февраля, 24 февраля отменен.

Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:41, курсирует по рабочим дням) отменен 23 и 24 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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