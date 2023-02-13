Челябинцу, угнавшему машину с пятилетним ребенком, вынесли приговор

В Челябинской области закончился суд над угонщиком, укатившем на авто с ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 39-летнего жителя Челябинска виновным в покушении на угон автомобиля и угоне, совершенном с применением насилия.

Напомним, инцидент произошел 4 июля прошлого года на 18-м километре трассы Челябинск – Екатеринбург. Жительница Копейска возвращалась домой из Каслей на личном автомобиле со спящим пятилетним сыном. Около 23 часов она заехала на автозаправку, и отправилась к кассе, чтобы заплатить за бензин, оставив ключи от машины в замке зажигания.

Выйдя из машины и направившись к кассе, женщина увидела, что какой-то мужчина открывает дверь ее автомобиля. Копейчанка бросилась назад, но преступник оттолкнул ее, заскочил в салон и уехал.

Через полчаса машину нашли: угонщик не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Малыш находился в удерживающем кресле и не пострадал.

В ходе расследования выяснилось, что во время угона челябинец был пьян, и буквально перед этим пытался угнать другой автомобиль, но неудачно.

«Суд принял во внимание общественную опасность совершенного подсудимым преступления, который применил насилие к женщине, подверг угрозе жизнь и здоровье ребенка, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», – рассказали представители надзорного ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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