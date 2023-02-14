В Магнитогорске на ходу вспыхнула маршрутка

Маршрутное такси загорелось на дороге в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 14 февраля, в 09:33 на улице Вокзальной. ДТП попало на камеру видеорегистратора.

В ролике, размещенном в социальных сетях, видно, как микроавтобус «Газель» загорается во время движения, и водитель пытается потушить автомобиль с помощью снега, который бросает лопатой.

Противопожарная служба факт горения маршрутки подтверждает. По данным издания «Верстов.Инфо», машина работает на газовом оборудовании. Водитель оперативно отключил газ, что позволило избежать взрыва. Предварительное причиной ЧП названо короткое замыкание.

В момент возгорания пассажиров в салоне не было. В результате инцидент никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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