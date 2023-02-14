Преподавателю УралГУФК предъявили обвинение во взятке

Следователи раскрыли подробности дела в отношении педагога одного из вузов Челябинска.

Напомним, доцента одной из кафедр УралГУФК задержали в начале февраля текущего года.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, женщине предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов челябинка получила более 80 тысяч рублей от студента за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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