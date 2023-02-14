Южноуралец завоевал золото чемпионата России по ски-кроссу

Спортсмен из Челябинской области стал лучшим на чемпионате России по фристайлу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в Миассе, на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина», состоялся чемпионат России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

Лидером стартов среди мужчин стал Игорь Омелин из Челябинской области, он занял первое место и стал чемпионом страны.

Чемпионат России – не последние крупные старты в этом сезоне для Челябинской области. 4 марта Игорь Омелин и другие лидеры сборной страны примут участие в Кубке Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Состязания также пройдут в Миассе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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