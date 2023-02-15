Из Челябинска снова не смог вылететь Superjet

В аэропорту Челябинска задержали рейс авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Москву в 8:05 по местному времени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс должен был выполнять Superjet. Регистрация и посадка пассажиров прошла в штатном режиме. Самолет вырулил на взлетную полосу и уже начал разгон, но резко затормозил.

Пассажирам сообщили, что по техническим причинам рейс откладывается, и попросили вернуться в аэропорт.

Судя по всему, в самолете произошла серьезная поломка, так как авиакомпания решила заменить судно. Вылет ориентировочно перенесли на 13:35.

Напомним, в конце декабря за одну неделю трижды задерживали ночной рейс авиакомпании Россия, выполняемый самолетом Sukhoi Superjet.

Челябинск, Софья Артемьева

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