Част южноуральских парламентариев отказалась поддержать закон о непрозрачности доходов депутатов

Законопроект о декларациях депутатов не получил единогласной поддержки в Законодательном собрании Челябиснкой области.

Как уже сообщал «Новый День», 25 января депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий публикацию сведений о доходах и имуществе депутатов всех уровней и сенаторов в обобщенном виде без указания их персональных данных. В открытом доступе останется лишь информация о том, сколько законодателей отчитались о доходах, и были ли в представленных ими документах нарушения.

Аналогичный законопроект рассматривается сейчас в Законодательном собрании Челябинской области. Предлагается разрешить депутатам, не получающим зарплату в ЗСО, открыто публиковать данные о своих финансах и имуществе только в период выборов и в том случае, если сумма трат превышает трехлетний заработок.

Накануне вопрос обсуждался на заседании комитета по законодательству. Представители фракций «Справедливая Россия» и КПРФ отказались поддержать проект, ЛДПР воздержалась.

«Некоторые депутаты, кажется, больше переживают за свой бизнес, чем за депутатскую работу. Это нарушает принцип открытости публичной власти, – цитирует ЕАН члена фракции «Справедливая Россия» Ольгу Мухометьярову. – И вообще хотелось бы дать совет депутатам Госдумы: принимая подобные решения, вы сначала спросите мнение своих избирателей, проведите опрос общественного мнения».

Впрочем, мнение системной оппозиции вряд ли повлияет на ситуацию: «Единая Россия» занимает три четверти кресел южноуральского парламента, а на долю «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР приходится всего 15 мандатов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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