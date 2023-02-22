В Челябинской области заявили о хакерской атаке на радиостанции

Хакеры запустили волну радиосообщений о воздушной тревоге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в результате хакерской атаки, проведенной неизвестными, были взломаны серверы ряда коммерческих радиостанций.

«В эфире прозвучало сообщение: «Объявлена воздушная тревога, всем в укрытие». Опубликованная информация является недостоверной. По данному факту УФСБ России по Челябинской области проводится проверка», – заявили представители властей.

Ранее о хакерской атаке на радиостанции сообщили в МЧС. На Южном Урале о тревожных объявлениях сообщили жители Челябинска и Магнитогорска. Аналогичная ситуация наблюдает и в других регионах страны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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