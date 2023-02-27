Вице-мэра Миасса уволили по дискредитирующим обстоятельствам

В Миассе по дискредитирующим обстоятельствам уволили вице-мэра Арсена Симонова. Трудовой договор прекращен по требованию прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 января Центральный районный суд Челябинска отправил Симонова под арест до 18 марта в связи с обвинением во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в октябре минувшего года чиновник через посредника получил 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на снос многоквартирных домов в Миассе, а также за общее покровительство при выполнении работ в рамках этого контракта.

И хотя факт получения взятки должен быть доказан в суде, прокуратура сочла, что вице-мэр должен был сообщить работодателю о конфликте интересов и о склонении к преступлению.

Напомним, глава Миасса Григорий Тонких в середине февраля тоже объявил о своей отставке.

Миасс, Павел Зварзин

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