Суд смягчил наказание экс-руководителю компании, принадлежавшей семье южноуральского экс-губернатора

Суд смягчил наказание экс-руководителю ПО «Монтажник» – компании, принадлежавшей семье экс-губернатора Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2022 года Правобережный районный суд Магнитогорска признал Алексея Павлюка виновным в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, присвоении и растрате, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, оштрафовав вдобавок на полмиллиона рублей и удовлетворив исковые требования о взыскании в пользу акционерного общества в счет возмещения имущественного ущерба свыше 16,2 миллиона рублей, сохранив арест на принадлежащее мужчине помещение, расположенное в Москве.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и апелляционную жалобу адвоката.

«Освободив Павлюка от отбывания наказания по части 1 статьи 303 УК РФ в связи с истечением сроков давности, и, исключив из его осуждения и квалификации по части 3 статьи 160 УК РФ совершение хищения в форме растраты, суд апелляционной инстанции назначил Павлюку окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей», – сообщили в Челябинском областном суде.

Челябинск, Павел Зварзин

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