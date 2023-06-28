Мандат спикера Законодательного собрания Челябинской области передали миллиардеру

Мандат спикера Законодательного собрания Челябинской области передали совладелец компании «Злак» Валерию Филиппову. Соответствующее решение приняла сегодня региональная избирательна комиссия.

Как уже сообщал «Новый День», Лазарев покинул пост председателя ЗСЧО в начале июня и одновременно сложил депутатские полномочия.

Филиппов был депутатом пятого (2010 – 2015 гг) и шестого (2015 – 2020 гг) созывов. Но в действующий состав во время выборов попасть не смог – он избирался по списку «Единой России» и пропустил вперед Лазарева.

Теперь, вернувшись в ЗСЧО, он намерен войти в состав комитетов по бюджету и по законодательству.

Отметим, по итогам 2018 года Филиппов занимал 51 строчку списка российских миллиардеров по версии Forbes. Сейчас в ТОП-110 его нет.

Добавим, что вопрос о новом спикере ЗСЧО пока не решен – эти обязанности одновременно Олег Гербер и Павел Киселев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»