И вот опять: глава Челябинска готова потратить деньги на борьбу с незаконной рекламой

Власти Челябинска начинают очередной этап борьбы с незаконной рекламой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня глава города Наталя Котова посетовала, что фасады домов, столбы и новые остановки повсеместно заклеены частными объявлениями. Поэтому город выгляди замусоренным. И предложила закупить специальные тумбы для рекламы.

Или рассмотреть другие предложения, если он поступят.

Отметим, что безуспешную борьбу с незаконной рекламой непосредственно Котова ведет уже 4 года. Так, 8 июля 2019 года, тоже на аппаратном совещании, тогда исполняющая обязанности мэра раскритиковала работу МУП «Коммет», отвечавшего за очистку города от самовольных объявлений: выяснилось, что предприятие отчитывается лучше, чем работает.

«У нас эти объявления размещают и на углах многоквартирных домов, и на остановках, и на столбах, и на заборах. Этот хаос надо разбирать, и город приводить в порядок, – заявила тогда Наталья Котова, отметив: мало объявления убрать – нужно предложить альтернативные площадки: речь идет о тумбах, которые будут размещены на остановках. Плюс на остановочных комплексах, которые мы планируем поставить в рамках подготовки к ШОС и БРИКС, будут экраны, на которых можно размещать эти объявления. Все это будет делаться в одном стиле».

Прошло 4 года, и ситуация повторяется со 100%-ной точностью.

Напомним, в текущем году администрация Челябинска подключила к борьбе с распространением незаконной рекламы операторов автодозвона: в марте заключен контракт на сумму почти в 400 тысяч рублей, в июле еще один – на 650 тысяч.

Чиновники уверяли, что мера достаточно действенная. А теперь оказалось, что не очень. Поэтому снова нужны деньги – на тумбы или что-нибудь еще.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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