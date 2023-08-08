Бастрыкин потребовал второй доклад по ситуации в пригороде Челябинска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей микрорайона «Парковый Премиум».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на громкое название, качество жизни обитателей микрорайона трудно назвать премиальной: там нет ни магазинов, ни медицинских кабинетов, не хватает парковок, детский сад «застыл» на уровне котлована, а теперь выяснилось, что вместо школы чиновники разрешили построить еще один дом.

«В СМИ опубликовано обращение в СК России, в котором сообщается, что администрация Сосновского района нарушает права местных жителей: ранее должностные лица пообещали построить общеобразовательное учреждение в данном районе, но вместо этого приняли решение возвести многоквартирный дом.

Общественники считают, что нарушается право детей, живущих в микрорайоне, на образование. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – сообщили в ведомстве.

Это не первый раз, когда «Парковый Премиум» попал в поле зрения главы СК РФ. Две недели назад Бастрыкин потребовал у Решетникова доклад о проверке по факту перекрытия подъезда к микрорайону: единственная на тот момент дорога неожиданно оказалась собственностью внезапно разросшегося рынка, и торговцы, поссорившись с местными жителями, ее перекрыли. О результатах той проверки общественности не сообщалось.

Челябинск, Павел Зварзин

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