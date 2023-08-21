«Весь Челябинск на ушах, а Текслер как будто не в курсе»: челябинцы собирают подписи за отставку мэра

В Челябинске начали сбор подписей за отставку главы города Натальи Котовой. Процесс идет в Центральном, Ленинском и Калининском районах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список претензий растянулся на 9 листов. Одна из главных – большое число конфликтов в связи с застройкой различных территорий. В первую очередь, речь идет о Городском боре и прилегающих к нему участках; проекте строительства многоэтажных домов рядом с частным сектором поселка Плановый в Ленинском районе, возведении многоэтажного офисного здания в поселке Колхозный и так далее.

Петицию собираются передать губернатору Алексею Текслеру, но больших надежд на главу региона челябинцы не возлагают:

﻿﻿﻿﻿«Весь Челябинск на ушах, в каждом районе скандал, а госпожа Котова спокойно досиживает срок. Губернатор занимается какими-то спортивными мероприятиями, – цитирует представителей инициативной группы ЕАН. – У Челябинска такие серьезные проблемы, а Текслер как будто и не в курсе. Мы ему писали обращение, но ответ не получили. Это ж надо так довести людей, чтобы они собирали подписи за отставку мэра!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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