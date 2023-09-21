Челябинская школьница покалечилась, наступив на крышку канализационного люка

В Челябинске девочка покалечилась, возвращаясь домой из школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Тракторозаводском районе на улице Культуры. Возле образовательного комплекса «Смена» десятиклассница наступила ногой на крышку канализационного люка, те перевернулась, и школьница одной ногой провалилась в колодец.

Девочку увезли в больницу и экстренно оперировали. Родители, осмотрев место происшествия, обнаружили, что крышка ничем не закреплена – у нее сломаны крепления, сам колодец глубокий, а дне торчат штыри. Так что ситуация могла быть гораздо хуже, если бы школьница провалилась полностью.

Мать написала заявление в полицию.

Напомним, каждый раз после очередного происшествия городские власти начинают активную борьбу с открытыми люками, которая быстро сходит на нет. И потом случается новое происшествие, причем часто в тех места, которые должны быть под особым контролем – рядом с учебными заведениями или на людных улицах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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