Тыквой по нечисти: в России пытаются найти замену Хэллоуину

В России нашли замену Хэллоуину, но без тыквы не обошлось.

Напомним, праздник, отмечаемый во всем мире 31 октября, в канун христианского Дня всех святых берет начало из культуры древних кельтов Ирландии и Шотландии, связан со сбором урожая и почитанием мертвых. В Европе и США в ночь Хэллоуина дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, требуя сладостей.

Как уже сообщал «Новый День», в России с праздником пытаются бороться не первый год. Так, еще в 2014 году представители Общественной палаты обратились к главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой предотвратить празднование так полюбившегося российской молодежи Хэллоуина. В министерстве тогда к инициативе отнеслись без энтузиазма, заявив, что праздник в основном отмечают клубы и бары, которые не входят в компетенцию Минкультуры, а проведение Хэллоуина в библиотеках и филармониях не запланировано.

В 2015 году праздник запретили в Архангельской области и Крыму. В 2016 году заявления с требованием «проверить и запретить» Хэллоуин начали поступать в прокуратуру.

С новой силой борьба с кельтскими традициями развернулась в 2019 году, когда депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Генпрокуратура должна провести проверки государственных предприятий, а также школ и вузов, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина, так как праздник чужд русской культуре. Пандемия коронавируса с отменой массовых мероприятий страсти несколько охладили, но в этом году высказывания против западного праздника звучат вновь.

Например, власти Краснодарского края рекомендовали местным заведениям не праздновать Хеллоуин, так как праздник несвойственен культурным и историческим ценностям Кубани, а 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. При этом чиновники подчеркнули, что мероприятия в честь Хеллоуина не запрещены.

А в Удмуртии и Татарстане решили заняться импортозамещением. Так, в одной из школ Ижевска организовали «Тыквенный спас», предложив школьникам явиться в костюмах оранжевого, черного и красного цвета. Но категорически запрещено приходить на праздник в костюме нечистой силы.

Фестиваль с таким же названием решено провести в Елабужском районе Татарстана: публике обещают хороводы, народные игры, конкурсы и выступления творческих коллективов.

По разным данным «Тыквенный Спас» придумали несколько лет назад в Калининграде, или на Валдае, или в Новгородской области. Православное духовенство инициативу не одобряет.

Москва, Анастасия Палей

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