А что с качеством? Челябинская область стала лидером УрФО по укладке асфальта

Челябинская область стала лидером УрФО по площади укладки верхних слоев дорожной одежды.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате региона, на 30 октября уложено 2 млн 491 тыс квадратных метров (97% от планового показателя) дорожного покрытия, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 249 тыс квадратов (+10%).

«Увеличение объемов работ в сфере дорожного строительства стало возможным в том числе благодаря дополнительному финансированию и опережающему предоставлению казначейских кредитов, – пояснили в ведомстве. – Кроме того, возобновленная Правительством РФ программа льготного кредитования организаций в сфере дорожного хозяйства также способствует повышению темпов дорожного строительства за счет своевременного финансирования важных инфраструктурных проектов».

Однако больше не значит лучше: качество дорог в Челябинской области вызывает много нареканий. Так, в начале октября в Общероссийском Народном фронте заявили об итогах контроля 14 гарантийных дорог, отремонтированных в 2020-2022 годах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальных контрактов: «Результат обновления за почти миллиард рублей удручающий: ямы, выбоины, трещины, просадка полотна и глубокие колеи».

Добиться, чтобы подрядчик исправил допущенные нарушения удается не всегда. Например, еще четыре года назад при проверке исполнения госконтракта на ремонт дорог Челябинска в 2019 году специалисты главного контрольного управления региона (ГКУ) выявили ущерб бюджету в 56 миллионов рублей.

Но вместо возвращения денег в бюджет, мэрия начала активную защиту подрядчика, суды длились 3 года – мэрия проиграла во всех инстанциях. «В целях пресечения порочной практики подобного «взаимодействия» заказчика и подрядчика мы обратились в ФСБ и СК РФ для привлечения виновных по этому делу к реальной ответственности и возмещению убытков бюджета», – сообщили в ОНФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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