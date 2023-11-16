В России подорожали новогодние елки

В России подорожали живые новогодние елки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», импортные деревья обойдутся на 30% – 40% дороже, чем в прошлом году. Отечественные питомники тоже подняли цены – в среднем, на 20%.

Предполагается, что российские ели будут стоить от 1,5 тысяч рублей, а популярные у обеспеченных россиян пихты Нордмана и Фразера, выращиваемые в Скандинавии, – от 20 тысяч. При этом производители ценник не меняли, подорожание связано с курсом валют и усложнившейся логистикой.

Напомним, в России уже почти в 2 раза подорожали мандарины, а производители шоколада намерены с 1 декабря поднять цены на 16,3%.

Москва, Анастасия Палей

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