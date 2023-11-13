Мандарины в России дорожают из-за неурожая в Абхазии и Азербайджане

В России продолжают расти цены на мандарины. При этом ожидать снижения стоимости фруктов к новогодним праздникам не приходится из-за низкого урожая в Абхазии и Азербайджане.

Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Россия получает мандарины из Турции (ее доля в импорте – около 50%), Марокко, Туниса, Египта, ЮАР, Китая и других стран. По данным Росстата, на конец октября 2023 года по сравнению с 2022 годом мандарины в РФ подорожали на 82,6%, средняя цена составила 202,1 рубля за 1 кг, пишет «АиФ».

«Изменение цен на мандарины надо оценивать по всей номенклатуре данной товарной группы. На цену поставки влияют курсы валют и стоимость фрахта, но это не означает, что цены всех поставщиков на все сорта этого фрукта меняются одновременно и одинаково», – пояснил председатель АКОРТ Игорь Караваев.

По словам экспертов, значительного удешевления не произойдет из-за дорогой логистики и палестино-израильского конфликта. К тому же в этом году урожай мандаринов в Абхазии и Азербайджане ниже обычного, а Россельхознадзор забраковал более 400 тонн фруктов из Турции и Ирана, так как в партии была обнаружена средиземноморская плодовая муха и многоядная муха-горбатка.

Москва, Зоя Осколкова

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