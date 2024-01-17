Уральский школьник, ожидая автобус, получил обморожение

Транспортный коллапс, ознаменовавший начало 2024 года в Челябинске и его городе-спутнике Копейске, привел к серьезным последствиям – обморозился школьник.

«Сегодня ребенок после школы, простояв на остановке «Школа № 9» 45 минут, пока ждал автобус, получил обморожение носа первой степени, – рассказали в соцсетях родители пострадавшего. – Все зафиксировали в травматологическом отделении. Сколько еще это может продолжаться?»

Под этим постом тут же появились комментарии, что школе №9 учится много детей из ближайших поселков, и они постоянно мерзнут на остановке, так как автобус ходит редко.

Как уже сообщал «Новый День», транспортная реформа стартовала в Копейске 1 января наступившего года: в схему внесли изменения, отказавшись от маршрутов, работавших по нерегулируемому тарифу. В итоге общее число маршрутов сократилось с 36 до 21. И уже в первые дни нового года социальные сети переполнили возмущенные комментарии копейчан, замерзающих в ожидании транспорта.

10 января в мэрии заявили, что взяли на контроль соблюдение расписания движения автобусов. Но, как следует из сообщений копейчан, ситуация от этого существенно не изменилась:

«В Копейске нет положительных сдвигов в работе общественного транспорта! Когда уже чиновники признают, что это катастрофа. Хватит обманывать граждан, в городе катастрофически не хватает водителей и, похоже, автобусов. Толпы мерзнут на остановках, затем забиваются в автобусы: едем как селедки в бочках. Люди устали мерзнуть и опаздывать!», – такое сообщение появилось сегодня в популярном паблике «Текслер, помоги!».

Еще одно обращение из Копейска: «Я являюсь жительницей п. Железнодорожный Копейского городского округа Челябинской области.

Наш посёлок и город Челябинск связывает один маршрут, и тот является частным. В последнее время наблюдаются проблемы с его работой – машины старые, часто ломаются, график перевозчиком не соблюдается! Людям, а это и дети, и пенсионеры, и рабочие, приходится по часу стоять на остановке в ожидании маршрутки, а то и вовсе добираться до города Челябинска на попутках или с пересадками через город Копейск. На улице зима, мороз, метель…

Наши собрания, обращения в различные инстанции по вопросу выделения в наш посёлок муниципального транспорта, результата не приносят. Министерство транспорта тоже никак не реагирует на проблему нашего посёлка!

Возьмите, пожалуйста, во внимание проблему общественного транспорта нашего посёлка! Надеемся на ваше понимание».

В Челябинске и вовсе заявляют о вредительстве:

Отметим, что на проблемы с транспортом жалуются не только челябинцы и копейчане.

«Алексей Леонидович, обращаюсь к Вам от лица всех жителей села Новоандреевка и Тыелга, Миасского городского округа. С 15.01.2024 года у нас отменили единственное маршрутное такси, связывающее нас с городом. Остался 1 муниципальный автобус, который ходит рано утром и вечером. Мы оказались практически отрезаны от города. А у нас многие дети учатся в городе, также секции, кружки. Работа, невозможность попасть в поликлинику, и т. п. Городская администрация и ответственные за транспорт бездействуют. Коммерческий перевозчик ООО «Трек- Автолайн» говорит, что нет возможности предоставить замену маршрутке. Очень просим помочь разобраться с этой ситуацией...»

«Невозможно уехать, особенно утром, с остановки поселок Миасский в сторону ЧМК в Челябинске. 10-ая маршрутка идёт полная, не останавливается; 132-ой автобус ходит 2 раза в час, зачастую тоже битком. Где обещанные с 15.10.2023 года 16 автобусов 10к? Издевательство какое-то. Алексей Леонидович, помогите пожалуйста, разберитесь!!!»

Копейск, Павел Зварзин

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