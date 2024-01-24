Квартира, дача, самолет: в интернете появилась вакансия президента РФ

На одном из популярных сайтов по поиску работы и сотрудников появилась вакансия «Президент Российской Федерации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», требований к соискателям немного: претендовать на должность может любой гражданин и патриот РФ с активной жизненной позицией, старше 35 лет, проживающий на территории стране на постоянной основе не менее 25 лет, готовый к частым командировкам и владеющий хотя бы одним европейским языком (уровень владения не уточняется). Образование и опыт работы значения не имеют.

Размер зарплаты не озвучивается, но уточняется, что вместе с денежным вознаграждением за труд, обладатель должности получит личный самолет, государственную квартиру и госдачу, а также полное содержание за государственный счет и кабинет с видом на Кремль (изнутри).

Для того, чтобы все это получить, нужно победить на всеобщих выборах в марте текущего года.

Челябинск, Софья Артемьева

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