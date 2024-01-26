Южноуральцам рассказали, как уберечься от волков

В министерстве экологии Челябинской области рассказали, как избежать встреч с волками и что делать при столкновении с хищниками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в последние несколько дней южноуральцы всерьез обеспокоены ситуацией с нападением волков на людей в соседней Курганской области. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут там профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение на территории населенных пунктов или вблизи их границ диких зверей, полиция усилила патрулирование.

Министерство экологии Челябинской области ежегодно организует мероприятия по сдерживанию численности волка на территории региона, поскольку хищник причиняет достаточно значительный ущерб, нападая на домашних и сельскохозяйственных животных, отметили в ведомстве.

«Помимо того, что волк может серьезно покалечить и нанести смертельные травмы, он еще является переносчиком опасных болезней – таких, к примеру, как бешенство, сибирская язва и ряда других. Численность этого хищника находится у нас на особом контроле. Благодаря профилактическим мероприятиям за последние пять лет в Челябинской области удалось сократить численность волка более чем на 40 процентов», – рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания министерства экологии региона Андрей Питовин.

Но не помешает южноуральцам и узнать о мерах предосторожности и защиты. «Визуально волка легко спутать с крупной собакой и наоборот, поэтому меры предосторожности, которые следует соблюдать при встрече с этими животными, по сути, одинаковы», – отмечают в ведомстве.

Во-первых, дети дошкольного и младшего школьного возраста не должны оставаться на улице без присмотра родителей, особенно это касается сельской местности.

Во-вторых, необходимо обращать внимание на крупных собак, находящихся без хозяина, а также на стаи собак, встречающиеся на пути.

В случае встречи с такими животными ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Нужно стараться обойти зверей стороной или пройти мимо, присоединившись по возможности к другим людям.

«В случае агрессивного поведения животных (оскале, рычании, прижимании ушей), а также приближении таких животных к вам, если позволяют обстоятельства, следует укрыться в безопасном месте – автомобиле, подъезде, дворе и позвонить в службу спасения по телефону 112», – рекомендуют чиновники.

Категорически нельзя убегать – это с высокой вероятностью спровоцирует нападение.

Если укрыться невозможно и нападение произошло, нужно громко кричать и звать на помощь, отбиваться любыми подручными средствами.

Сотрудники полиции в случае, если животное угрожает жизни или здоровью человека, имеют право применить оружие, чтобы спасти людей.

Напомним, в январе этого года в соседней Круганской области от нападения волка погибла женщина, участились случаи нападений диких животных и в других регионах России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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