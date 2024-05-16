СКР занялся проблемой утопающего в фекалиях поселка под Челябинском

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в копейском поселке Кадровик.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о длительном непринятии мер к ремонту очистных сооружений в Копейском городском округе.

«В СМИ сообщается, что в текущем году в Копейском районе Челябинской области произошло разрушение коллектора, в результате чего неочищенные канализационные стоки затапливают жилые дома и участки в поселке Кадровик, а также озеро Курлады. В населенном пункте образовались карьеры из сточных вод, что грозит распространением инфекционных заболеваний. Отмечается, что местные жители на протяжении 10 лет обращались по вопросу критического износа трубопровода коллектора, однако мер принято не было», – уточнили представители ведомства.

В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в конце апреля власти Копейска заявили о планах по полной замене канализационного коллектора в поселке Кадровик.

Именно на этом коллекторе ранее произошло обрушение свода сразу в нескольких местах. Причиной обрушения в мэрии назвали высокий износ (99%) и большой объем паводковых вод, попавших в коллектор.

С канализационными потопами жители Кадровика сталкиваются далеко не первый год. Еще в январе 2015 года из-за обрушения участка коллектора было затоплено 45 домохозяйств, стоки попали в озеро Курлады. Тогда в минэкологии региона заявили, что спровоцировало аварию подключение к старому коллектору нового микрорайона – «Тугайкуль»: инфраструктура была просто не рассчитана на такой объем стоков.

В последующие годы аварии продолжились. После очередного январского потопа (справиться с аварией не могли несколько дней), произошедшего в 2021 году, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию провести капитальный ремонт коллектора в срок не позднее 2 лет с момента вступления решения суда в законную силу. В апреле 2021 года суд исковое заявление удовлетворил в полном объеме. А в августе поселок вновь затопило.

В итоге власти решили коллектор не ремонтировать, а заменить полностью. Однако пока потопы продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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