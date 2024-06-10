В Челябинске начался процесс по делу «смолинского маньяка»

В Советском районном суде Челябинска начался процесс по уголовному делу «смолинского маньяка» – Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении, изнасилованиях одной девушки и убийстве другой.

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2023 года в полицию обратилась женщина, которая заявила, что сбежала от насильника и убийцы. Она рассказала, что 14 лет назад рядом с железнодорожным вокзалом челябинка познакомилась мужчиной, который пригласил к себе домой. Девушка (тогда ей было 19 лет) приняла приглашение. Новый знакомый привел ее в частный дом в поселке Смолино. А потом запер и начал насиловать.

В доме уже жила другая девушка, которую мужчина представил своей женой. Позже та заявила, что тоже пленница. Через год у нее с хозяином дома случился конфликт, мужчина несколько раз ударил ее ножом, после чего расчленил и закопал останки на участке.

Насильника и его мать, которая тоже жила в доме, задержали. Ческидов признал себя виновным в убийстве, но похищение и насилие отрицал, утверждая, что женщина жила с ним и вступала в сексуальные отношения исключительно добровольно. Его мать и вовсе заявила, что пленница «жила как королева».

В конце мая прокуратура направило в суд дело с требованием о принудительном лечении Ческидова в специализированном медицинском учреждении.

«Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, поэтому в период совершения инкриминируемых ему деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – завили в ведомстве.

Сегодня суд постановил продлить его нахождение в закрытом стационаре до 29 ноября. Сам Ческидов теперь утверждает, что ни в чем не виноват.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube