«Я скоро стану космонавтом…» В центральном парке Челябинска демонтируют детскую площадку

В центральном челябинском парке имени Гагарина начался демонтаж детской площадки Гулливер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЦПКиО имени Гагарина, открытый 18 мая 1934 года, в последний раз реконструировался в начале 2000-х годов. Тогда-то и появилась детская площадка «Гулливер». Предназначалась она для самых маленьких, и чтобы через нее не ездили велосипедисты, а по ночам не собиралась любители всевозможных развлечений, через некоторое время территорию «Гулливера» обнесли забором.

О необходимости новой реконструкции парка заговорили несколько лет назад и даже обсудили концепции его развития по схеме соучастного проектирования.

Как и предполагалось, «соучастие» горожан оказалось просто мероприятием для галочки в рамках нового федерального тренда. Мэрия, конечно, заявила, что при создании концепции реконструкции парка учтены все предложения участников проектирования, но оговорилась, что реализовать их можно будет только в зависимости от наличия финансирования и технической возможности. То есть, по сути, решать – прислушиваться к челябинцам или нет – должен был инвестор. Который не спешил объявляться. Чиновники долгое время лелеяли мечту привлечь для развития парка концессионера, но так и не нашли желающих.

Поэтому власти заявили, что в России нет «ни одной успешной практики внедрения концессионных соглашений по парковому пространству», а парк будет реконструирован за счет городского и регионального бюджетов.

Напомним, что площадь всего парка составляет 52 гектара, в том числе «Гулливера» – 5 гектаров. Согласной новой концепции весь парк будет оформлен в космической тематике.

Того же Гулливера планируют превратить в космонавта. Стоимость реконструкции площадки оценили в 903 млн рублей.

Сейчас ведется демонтаж построек и малых архитектурных форм, старой плитки и асфальта. Следующий этап – прокладка новых инженерных сетей. Работы на этом участке должны завершиться в следующем году.

А полная реконструкция парка имени Гагарина должна закончится через 2 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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