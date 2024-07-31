В Челябинске эсеры требуют снять с выборов бывшего соратника, ушедшего к конкурентам

В предвыборной кампании в Челябинскую городскую думу разгорается очередной скандал вокруг партии «Справедливая Россия».

Как уже сообщал «Новый День», в начале июля депутат Калининского районного совета Челябинска Дмитрий Иванов обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия своих бывших однопартийцев из «Справедливой России».

Дело в том, что 1 июля Иванов подал заявление в адрес реготделения партии «Справедливая Россия – За правду» о желании выйти из партии и об исключении его кандидатуры по списку партии и по одномандатному округу №4.

Тем не менее, 9 июля представители партии подали в окружную избирательную комиссию список партии с его фамилией.

«При изучении документов выяснилось, что к ним было прикреплено мое заявление с фальсифицированной датой – 3 июля 2024 года. Считаю, что представители реготделения «Справедливой России» пытаются воспрепятствовать моему выдвижению по списку партии «Новые люди» и по одномандатному округу. Прошу произвести проверку данных действий», – заявлял тогда парламентарий.

А теперь эсеры подали иск в Ленинский районный суд Челябинска с просьбой снять Иванова с выборов на основании того, что тот, якобы, дал согласие на выдвижение сразу двум партиям – и «Справедливой России», и «Новым людям».

Иванов настаивает, что его согласие, данное «СР», фальсифицировано. В этом сейчас разбирается полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube