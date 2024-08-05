Суд принял к рассмотрению еще два иска к холдингу южноуральского золотопромышленника

«Южуралзолоту» грозят миллионные штрафы и приостановка деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению два иска Магнитогорской природоохранной прокуратуры о привлечении к административной ответственности ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК, бенефициар – заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков).

Согласно первому иску, надзорное ведомство требует привлечь холдинг к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство). Дело касается объекта на шахте «Центральная», расположенной в Пласте и принадлежащей ЮГК. За это нарушение группе компаний грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Заседание по делу назначено на 10 сентября.

Второй иск говорит об эксплуатации объекта капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию. В данном случае санкция предполагает штраф до 1 миллиона рублей. Предварительное заседание пройдет 16 сентября.

Ранее арбитражный суд региона принял к рассмотрение иск к ЮГК по аналогичной статье от Челябинской природоохранной прокуратуры. Предварительное заседание по нему назначено на 11 сентября текущего года.

О претензиях прокуратуры к золотопромышленникам стало известно в конце июля, когда после прорыва дамбы на принадлежащем холдингу Светлинском месторождении прошли масштабные проверки на промышленных площадках ЮГК, расположенных в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан) и Еткульском районе (Березняковское месторождение).

По итогам проверочных мероприятий было установлено, что причиной возникшей критической ситуации явились грубейшие нарушения, допущенные холдингом при строительстве гидротехнического сооружения и его использование без введения в эксплуатацию. Все закончилось прорывом дамбы и попаданием неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, а также пруд на реке Санарка.

Кроме того, в ходе проверки вскрыты нарушения требований промышленной безопасности при ведении горных и взрывных работ на месторождениях, отсутствие контроля устойчивости бортов отвалов, в результате чего могут происходить неконтролируемые оползни горной массы, что представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью работникам предприятия.

Напомним, президент ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков является вице-спикером Законодательного Собрания Челябинской области, курируя вопросы экологии, промышленной политики и транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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