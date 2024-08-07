В Челябинской области вдвое выросло число затопленных домов и участков

На Южном Урале вновь осложнилась паводковая ситуация.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на утро среды, 7 августа, на контроле в регионе остается подтопление 220 частных жилых домов и 564 приусадебных участков (сутки назад – 180 и 223 соответственно).

В трех пунктах временного размещения находятся 25 человек, в том числе 6 детей. Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались.

Специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области продолжают работу на подтопленных территориях.

Напомним, ранее региональные власти заявили, что в области ждут большой воды, которая идет из соседней Башкирии. Кроме того, на Южный Урал возвращаются дожди. Сегодня, 7 августа, по расчетам синоптиков, они будут кратковременными, завтра в отдельных районах – сильными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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