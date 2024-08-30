30 августа ожидаются следующие события – Челябинск

30.08.2024, пятница
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14:00 Челябинск – Открытые занятия по баскетболу (парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа для горожан старшего поколения «Нам рано жить воспоминаньями» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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18:00 Челябинск – Концерт «В объятиях русского романса» в клубе «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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19:00 Челябинск – Выставка «ок, спускайся по главной дороге, вниз до мусорных ящиков, там слева увидишь красный гараж» (территория базы «Трактороторг»,ул. Танкистов, 177а)
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19:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия светомузыкального фонтана (набережная реки Миасс) (в связи с проведением мероприятия закрывается движение автомобилей и внесены изменения в работу общественного транспорта)
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