В российских школах задают домашнее задание, не считаясь с нормативами Роспотребнадзора

Половина школьников в России тратит на домашнее задание в России больше трех часов в день.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, домашнее задание все чаще становится источником стресса для учеников и их родителей.

Согласно статистическим расчетам, 40% родителей помогают своим чадам с уроками ежедневно и в полной мере. Еще 33% – когда ребенок приходит с вопросами. И только 14% ограничиваются проверкой уже выполненных заданий.

При этом 48% российских родителей признались, что дети тратят на выполнение уроков каждый день по 3-4 часа (вне зависимости от возраста учащегося). Еще 46% школьников укладываются в 1-2 часа в сутки. А 6% учащихся не посвящают выполнению домашнего задания и получаса.

Вместе с тем в рекомендациях Роспотребнадзора предусмотрены нормативы по выполнению домашнего задания, напоминают южноуральские чиновники. Так, ученики 2-3 класса должны тратить на него не более 1,5 часов в день. В 4-5 классах на домашние занятия рекомендовано отводить не больше 2 часов. В 6-8 классах – до 2,5 часов. И только в 9-11 классах допустимо задавать столько домашнего задания, чтобы на его выполнение тратилось больше 3, но не более 3,5 часов.

Напомним, в 1 классе задания на дом давать и вовсе не рекомендуется.

Но в школах к рекомендациям Роспотребнадзора, по всей видимости, прислушиваются мало. Так что приходится родителям активно помогать своим чадам. А зачастую, для экономии своего времени, и нанимать репетиторов. Кстати, стоимость их услуг по выполнению домашней работы, по данным контрольно-счетной палаты региона, сейчас варьируется в пределах 300-800 рублей в час.

Челябинск, Виктор Елисеев

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