Глава Минпросвещения заявил об отсутствии планов отменять домашние задания в школах

Минпросвещения России не намерено отменять домашние задания для школьников. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что вопросов об отмене домашнего задания поступает в министерство достаточно много.

По словам министра, домашние задания необходимы для повторения пройденного материала.

«Конечно, надо эту работу совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем» , – сказал Кравцов в видеообращении на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

Ранее стало известно, что с сентября 2026 года первоклассникам не будут задавать домашние задания. Действующие рекомендации допускают домашнее задание в первом классе, но выполнение должно занимать не более часа. В апреле 2025 года Минпросвещения России утвердило сроки, в которые должны укладываться учащиеся начальной школы при выполнении домашних заданий. Во втором и третьих классах школьники должны тратить на выполнение домашней работы 1,5 часа, а в четвертом – 2 часа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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