В России установили лимит времени на выполнение домашней работы для школьников

Министерство просвещения России утвердило сроки, в которые должны укладываться учащиеся начальной школы при выполнении домашних заданий. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первом классе школьники должны тратить на выполнение домашней работы 1 час, во втором и третьем – 1,5 часа, а в четвертом – 2 часа.

«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», – рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

При этом школа должна контролировать объем домашней работы обучающихся каждого класса по всем предметам. Учителям рекомендуется выдавать задания для работы на дому на текущем уроке, а при наличии электронного журнала вносить туда информацию не позднее времени окончания учебного дня.

Кроме того, для выполнения задания, требующего длительной подготовки, таких как рефераты, доклады, презентации, школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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